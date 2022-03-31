Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 35 lira, en yüksek 64 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 35 lira, en yüksek 64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|St1 mahlıç
|43,00
|47,00
|Kuru incir
|35,00
|64,00
|Naturel ham zeytinyağı
|39,50
|43,75
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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