Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 57 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 57 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|St1 mahlıç
|42,00
|42,00
|Kuru incir
|22,00
|57,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
Ticaret, Aydın, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500