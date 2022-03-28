Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 37,73 lira, en yüksek 58 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 37,73 lira, en yüksek 58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|39,00
|43,50
|Kuru incir
|37,73
|58,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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