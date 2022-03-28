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Aydın Ticaret Borsası

AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
 - Güncelleme:
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 37,73 lira, en yüksek 58 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 37,73 lira, en yüksek 58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı39,0043,50
Kuru incir37,7358,00

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Hamster Coin, Ticaret, Aydın, Ekonomi, Haberler

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