Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının litresi en düşük 38,70 lira, en yüksek 42,50 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının litresi en düşük 38,70 lira, en yüksek 42,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Natürel ham zeytinyağı
|38,70
|42,50
|Çam fıstığı
|693,07
|725,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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