Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 36,85 lira, en yüksek 63,23 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 36,85 lira, en yüksek 63,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Natürel ham zeytinyağı
|38,00
|43,00
|Kuru incir
|36,85
|63,23
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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