Aydın Söke'de Buğday Hasadı Başladı

Aydın'ın Söke ilçesinde yağışlı havalar sonrasında buğday hasadı gecikmeli olsa da başladı. Mayıs ayı genel olarak yağışlı geçince buğday üreticisi Haziran ayını beklemek zorunda kalırken, üretici gözünü ve kulağını açıklanacak olan fiyata çevirdi.

Buğday hasadı özellikle Söke'ye bağlı Atburgazı Mahallesi civarında yaygın şekilde başladı. Üretici Hüseyin Can, dekarda 800 kilo ürün aldığını söylerken; yağmur ve serin havanın dane iyileşmesine büyük katkı koyduğu söyledi.

Söke Ovası'nda geçen yıl olduğu gibi bu sezon da bin, bin 100 kilolarda rekolte bekleniyor. Söke Ovası'nda bir yandan buğday hasadı yapılırken, bir yandan da paketlenen samanlar tırlara yüklenerek yola çıktı. Söke'de üreticiler ise buğdayda açıklanacak olan fark fiyatını beklediklerini ifade ettiler. - AYDIN