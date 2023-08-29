Aydın Söke'de 21 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde kaçak motorin satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada bidonlara konulmuş halde 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İş yeri sahibi R.I. gözaltına alındı. Ele geçirilen akaryakıt, Aydın Valiliğine teslim edildi.