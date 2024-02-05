Aydın Memecik zeytinyağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın Memecik zeytinyağının Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Aydın Memecik zeytinyağı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 20. ürünümüz oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'u, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'nu, Meclis üyeleri ve tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Avrupa Birliği süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - ANKARA