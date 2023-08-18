Türkiye'nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'dan Muğla'ya gelen incirler pazar tezgahlarında yoğun ilgi görüyor. Tadının yanı sıra sağlık açısında oldukça faydalı olan ve bir çok kişinin hekim tavsiyesi ile tükettiği taze incirin kilosu 80 TL'ye satılmasına rağmen yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

' Aydın inciri' Muğla'da pazar tezgahlarını süslüyor

MUĞLA - Türkiye'nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'dan Muğla'ya gelen incirler pazar tezgahlarında yoğun ilgi görüyor. Tadının yanı sıra sağlık açısında oldukça faydalı olan ve bir çok kişinin hekim tavsiyesi ile tükettiği taze incirin kilosu 80 TL'ye satılmasına rağmen yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinden Muğla'ya gelen pazar esnafı Zafer Yılmaz "Muğla pazarına yıllardan beri geliyoruz. Bu sene incire bayağı bir rağbet var. Harika bir incirimiz var. Tamamen doğal ve organik. Alıp yiyen memnun kalıyor. İncire olan rağbet ve talep bizim de hoşumuza gidiyor. Talep yükseldiği için kazanç oranı daha yükseliyor. Bu sene biraz fiyatlar pahalı ama, masraflar da ağır. Normal şartlarda taze incirin kilosunu 80 TL'ye satıyoruz. Bu hafta ilginin çok olması ve sürümün fazla olmasından dolayı indirim yatık 60 TL'den satıyoruz" dedi.

Tüm kutsal kitaplarda adından söz edilen ve anne sütünden sonra en faydalı gıda diye tanıtılan incirin, insan sağlığına pek çok faydası bulunduğu belirtildi.