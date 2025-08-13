Aydın İnciri 2025 Denetim Süreci Başladı

Aydın İnciri 2025 Denetim Süreci Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Ticaret Odası koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, Aydın İnciri'nin kalite standartları ve coğrafi işaret tescil şartlarına uygunluğu değerlendirildi. Amaç, Aydın İnciri'nin marka değerini korumak ve gerçek ürünü tüketiciye sunmak.

Türkiye ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescilli Aydın Ticaret Odası'na ait olan Aydın İnciri'nin 2025 yılı denetimleri, Aydın Ticaret Odası koordinasyonunda; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İncir Araştırma Enstitüsü uzmanlarından oluşan denetim komisyonu tarafından gerçekleştirildi.

Denetim sürecinin ilk aşamasında, yaş meyve incelemeleri için incir üretim alanları ziyaret edildi. Ürünler; aroma, büyüklük, renk, kalite standartları ve yetiştirme koşulları açısından detaylı bir şekilde incelendi. Tüm bu kriterler, coğrafi işaret tescil şartlarına uygunluk açısından değerlendirildi.

AYTO tarafından denetime ilişkin yapılan açıklamada, Aydın İnciri'nin hem ulusal hem de uluslararası pazardaki marka değerini koruma ve güçlendirme hedefiyle bu denetimlerin her yıl kesintisiz şekilde yapıldığı belirtilerek, "Amacımız; üreticimizi, bölgemizi ve tüketicimizi korumak, dünyaya yalnızca gerçek Aydın İnciri'ni sunmaktır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin en değerli tarım ürünlerinden biri olan ve Türkiye'den Avrupa Birliği'nde tescilli edilen 'İlk Menşe' ürünü unvanını taşıyan Aydın incirinin, Aydın'a özgü üretim teknikleri ve üstün kalitesi ile dünya pazarındaki lider konumunu her geçen yıl daha da pekiştirdiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden yeni transferleri ilan etti
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

Emniyette konuşmayan Rezan Epözdemir'le ilgili yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.