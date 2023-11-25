Aydın'ın zeytinyağı ve zeytini İngiltere pazarında tanıtıldı

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan sarı altın zeytinyağı ve zeytin, İngiltere pazarında tanıtıldı. Türkiye'nin, İngiltere'ye zeytin ve zeytinyağı ihracatının payı artacak.

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan sarı altın zeytinyağı ve zeytin, İngiltere pazarında tanıtıldı. Müzakereleri devam eden gümrük vergisinin sıfırlanmasının onaylanmasının ardından Türkiye'nin, İngiltere'ye zeytin ve zeytinyağı ihracatının payı büyük oranda artacak.

Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve desteğiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da "Gıda Sektörlerinde Sürdürülebilir İhracat UR-GE Projesi" kapsamında gıda ürünleri sektörüne özel sektörel ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin üretim ihracatında dünyada lideri olduğu kuru meyveden zeytin zeytinyağına, meyve sebze mamullerinden baharatlara kadar pek çok ürün İngiltere pazarında tanıtıldı.

Aydın'ın sarı altını olarak bilinen zeytinyağının İngiltere pazarındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar da aralıksız devam ederken, yapılan müzakerelerin sonuçlanmasının ardından zeytinyağı ihracatında gümrük vergisi sıfırlanacak. Kararın onaylanması ile birlikte yıllık 70 bin ton zeytinyağı ithal eden İngiltere pazarında Türkiye'nin pazar payının önemli ölçüde artması hedefleniyor. - AYDIN