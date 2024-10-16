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Aydın'ın Zeytin ve Zeytinyağı İhracatında Düşüş: 730 Milyondan 602 Milyona

Aydın'ın Zeytin ve Zeytinyağı İhracatında Düşüş: 730 Milyondan 602 Milyona
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Aydın'ın zeytinyağı ihracatı son 1 yılda 730 milyon dolardan 602 milyon dolara geriledi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ihracatta yaşanan bu düşüşü kısıtlamalara bağlıyor ve 2024/25 sezonunda rekolete artışı ile iyileşme bekliyor.

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan sarı altın zeytinyağı ve zeytin ihracatı kan kaybederken, son 1 yıldaki ihracat 730 milyon dolardan 602 milyon dolara geriledi.

Aydın'ın sarı altını olarak bilinen zeytinyağının yurtdışı pazarındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, ihracattaki düşüş ise dikkat çekti. Ege İhracatçı Birlikleri son 1 yıllık dönemde yaptığı tarım ürünleri ihracat rakamlarını açıklarken, ihracatta kan kaybeden tek birlik, geçtiğimiz yıl ihracat kısıtlamalarıyla boğuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) oldu. Son 1 yıllık dönemde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamalar nedeniyle zorlu bir yıl geçiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 730 milyon dolardan 602 milyon dolara geriledi. 2024/25 sezonuna girerken ihracatta kısıtlamalardan kurtulan EZZİB yüksek bir rekoltenin beklendiği 2024/25 sezonunda ihracattaki kayıplarını kapatmayı ve ihracatta başarılı bir sürece girmeyi bekliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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