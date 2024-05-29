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Aydın'ın Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı Almanya'da Güçleniyor

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Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağı, Almanya pazarında ihracatını artırarak en çok artıran sektörler arasında yer aldı. Almanya, zeytin ve zeytinyağı sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerden biri oldu.

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan ve 'sarı altın' olarak bilinen zeytinyağı ve zeytinin ihracatı Almanya pazarında güçlenirken, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 24'lük artışla Almanya'da ihracatını en çok artıran üç sektör arasında yer aldı.

İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın'ın ihracat rakamları her geçen yükselmeye devam ederken, zeytin ve zeytinyağı sektörü de ihracat ağını her geçen gün genişletiyor. Bu çerçevede Almanya'da da ihracatını yüzde 24 artıran zeytin ve zeytinyağı sektörü, Almanya'daki ihracatını en çok artıran üç sektör arasında yer aldı. Türk ihraç sektörlerinin en çok ihracat yaptığı ülkeler listelerine bakıldığında zeytin ve zeytinyağı sektörünün en çok ihracat yaptığı 3. ülke Almanya olurken, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyeleri arasında, zeytin ve zeytinyağı sektörlerinin en çok ihracat yaptığı 10. ülke Almanya oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden Almanya'ya yapılan ihracat tablosuna göre zeytin ve zeytinyağı sektörü Almanya'ya 2022 yılında 10 milyon 114 bin 514 dolar ihracat yaparken, 2023 yılında 11 milyon 342 bin 463 dolar ihracat rakamına ulaştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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