Üye Girişi
Haberler

Aydın'ın Söke İlçesinde 368 Süt Üreticisine 3 Milyon 486 Bin 600 TL Süt Primi Tahakkuk Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan 368 süt üreticisi için 2025 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerine ait 3 milyon 486 bin 600 TL süt primi tahakkuk etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilen gerekli evraklar ile işlemler tamamlanacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde 368 süt üreticisi için 2025 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerine ait 3 milyon 486 bin 600 TL süt primi için hazırlanan gerekli evraklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın'ın Söke ilçesinde üreticilere yönelik desteklemeler devam ediyor. Bu çerçevede süt üreticilerinin 2025 yılı süt primleri için başvurular tamamlandı. Bu çerçevede 2025 Yılı Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerini kapsayan Söke'deki 368 süt üreticisine ait 8 milyon 578 bin 500 kilogram süt için 3 milyon 486 bin 600 TL süt primi tahakkuk ettirildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hazırlanan evraklar gerekli işlemlerin yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Tarım Söke

8 yaşındaki Narin'in mezarı! Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

 Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

"Amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi, dereye götürdüm"

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EXXEN CANLI İZLE! Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (9 Eylül) hangi maçlar var? Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum! Harry Potter 4 Ateş Kadehi neden kaldırıldı? Harry Potter ve Ateş Kadehi ne anlatıyor? Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı! Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ''43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü'' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!
title