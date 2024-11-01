Aydın'ın Söke ilçesinde 22 ülkeye 5 bin 560 ton tarımsal ihracat

Aydın'ın Söke ilçesinde Ekim ayında 22 farklı ülkeye toplam 5 bin 560 ton ihracat yapıldı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Söke ilçesinde ihracat işlemleri hız kesmiyor. Bu çerçevede kontrollerine devam eden Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ürünlerin incelemelerini yaparak sertifikalarını düzenliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 2024 Ekim ayında 22 ülkeye 39 ihracat işlemi yapan ilçe tarım ekipleri, toplamda 5 bin 560 ton tarımsal ürünün ihracat işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca 2024 yılının ilk 10 ayındaki ihracat miktarı ise 35 bin 950 ton oldu. - AYDIN