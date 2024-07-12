Aydın'ın sıcağı çam fıstığı işine dönüşüyor

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında yer alan Aydın'ın kavurucu sıcağı bir yanda hayatı olumsuz etkilerken diğer yanda da ekonomiye dönüşüyor. Ülke genelinde hasat edilen çam fıstıkları normal şartlarda fırınlarda kurutulup açtırılması gerekirken sektör temsilcileri fırın yerine Aydın'ın sıcağından faydalanıyor. Uygulanan bu yöntemle zaman zaman 45 dereceye kadar ulaşan Aydın sıcağı künar fıstığı olarak da adlandırılan çam fıstığının daha ekonomik şartlarda işlenmesini sağlıyor.

Aydın'da, incir, zeytin, pamuk ve kestaneden sonra ilin önemli geçim kaynaklarından biri olan çam fıstığının hasadında toplanan kozalakların kurutulması için fırın yerine güneşi tercih eden üreticiler, Aydın'ın sıcağını ekonomiye dönüştürüyor. Özellikle yaz aylarında 45 dereceye ulaşan sıcağı fırsata çevirmeyi başaran işletmeler ülke genelinde hasat edilen çam fıstığı kozalaklarında Aydın'a taşıyıp burada kurutuyor.

Koçarlı ilçesinde bir firma tarafından kurulan kurutma alanında Aydın'ın yanı sıra ülkenin değişik illerinden getirilen çam fıstığı kozalakları kurumaya bırakıldı. Normal şartlarda kozalakları kurutmak için özel fırın kullanıldığını belirten üreticiler, "Kozalakların içindeki fıstığa ulaşılabilmesi için yüksek ısıda fırınlanması gerekir. Kozalaklar ısıyı aldıktan sonra açılır. Ancak Aydın aşırı sıcak bir memleket olduğu için kozalakları açtırmak için fırın yerine Aydın'ın sıcağını kullanıyoruz. Bu sistem hem daha doğal hem de daha ekonomik oluyor. Bu nedenle Türkiye'de üretilen çam fıstığı kozalaklarının önemli bir kısmı Aydın'da işleniyor" diye konuştular. - AYDIN