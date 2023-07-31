Türkiye'nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da üreticileri incir hasadı telaşı sararken, incirde hasat ve ihracat tarihleri de belli oldu. Aydın'da yetişen sarılop türü taze incir ve İngiliz Kraliyet Ailesinin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı olarak tanımlanan siyah incir için ilk kesim ve ihraç tarihleri belli oldu.

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan incirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu.

Türkiye'nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da üreticileri incir hasadı telaşı sararken, incirde hasat ve ihracat tarihleri de belli oldu. Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak tanımlanan, düşük kalorisiyle diyetlerde tavsiye edilen taze incirde hasat zamanı başladı. Aydın'da yetişen sarılop türü taze incir ve İngiliz Kraliyet Ailesinin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı olarak tanımlanan siyah incir için ilk kesim ve ihraç tarihleri belli oldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde üretimi yapılan Bursa siyahı ve sarılop çeşidi Taze İncir Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Aydın ili ve ilçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda, komisyon üyelerinin incir bahçelerinde ve incir meyveleri üzerinde yapmış olduğu fiziksel incelemeler sonucuna göre; sarılop çeşidi taze incirin 30 Temmuz 2023 tarihinde kesimine ve 3 Temmuz 2023 tarihinde ihracatına, siyah taze incirin ise 6 Ağustos 2023 tarihinde kesimine ve 7 Ağustos 2023 tarihinde de ihracatına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN