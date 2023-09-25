Aydın'ın Milli Meyvesi İncir Tezgahlarda Yerini Aldı

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu tarımsal üretimlerin başında yer alan Aydın'ın milli meyvesi incir tezgahlarda yerini aldı. Aydın incirini kimisi tadı için tüketirken kimisi de hekim tavsiyesi üzerine şifa niyetiyle tüketiyor.

Aydın dağlarında binbir zahmetle işlenen kuru incirler önce merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 109 şubede hizmet veren Tuğba Kuruyemiş merkezine getiriliyor. Burada mor ışık altında aflatoksin kontrollerinden geçirilen kuru incirler daha sonra tek tek ayıklanıp paketlendikten sonra raflardaki yerini alıyor. Bu yıl iklimsel koşullardan dolayı kuru incirin tarladan sofraya olan yolculuğunun aslında meşakkatli geçtiğini belirten ancak yine de incir üreticisinin her türlü zorluğa rağmen en iyi en kaliteli üretimi yapmak için ciddi emek sarf ettiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Dünyanın en kaliteli ve en çok inciri Aydın ve civarında yetişir. Bu yıl mevsimsel koşullardan dolayı kuru incirin bahçeden sofraya olan yolculuğu daha meşakkatli geçti. Birçok kişinin damak tadından bazı kişilerin ise hekim tavsiyesi ile şifa niyetine tükettiği kuru incirin faydaları saymakla bitmeyecek kadar çoktur.

Tüm kutsal kitaplarda adından söz edilen incir meyvesinin bağışıklık sistemini güçlendiren etkisinin yanında lezzeti dolayısıyla yoğun ilgi görüyor. Her geçen gün değeri artan incir tarladan sofraya ulaşıncaya kadar en az 10-15 kez elden geçer. Tuğba Kuruyemiş olarak bu hafta itibariyle ülke genelindeki 109 şubemizde yeni mahsul incirlerimiz raflarda yerini aldı" diyerek sezonun herkese hayırlı olmasını diledi. - AYDIN