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Aydın'ın Kardeşköy Mahallesi'nde Bamya Sezonu Yoğunluğu

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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi'nde bamya sezonu yoğunluğunu yaşıyor. Bu yıl 2 bin ton bamya üretimi hedefleniyor.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi, bamya sezonunun yoğunluğunu yaşıyor. Geçen yıl 1200 ton bamya üretimi yapılan bölgede bu yıl 2 bin ton bamya üretimi hedeflendiği belirtildi.

Bölgenin en büyük bamya alıcılarından biri olan 27 yaşındaki Hüseyin Gökhan Günözer, bu yılki bamya toplama hedefini 2 bin ton olarak belirledi. Günözer, Nazilli, Koçarlı, Efeler ve civar mahallelerden günlük ortalama 10 ton bamya topladıklarını belirterek, üretim miktarında geçen yıla oranla yüzde 10'luk bir artış yaşandığını ifade etti.

Bamya sezonunun devam ettiği bu dönemde, Aydın bölgesindeki üreticiler, elde ettikleri ürünlerin iyi bir piyasaya sahip olması sayesinde kazançlı bir sezon geçiriyor. Hüseyin Gökhan Günözer ve ekibi, bölgedeki bamya üreticileriyle iş birliği içinde çalışarak, Aydın'dan ülke geneline bamya temin etmeye devam ediyor. Sezonu Haziran ayında açtıklarını belirten Günözer, hava sıcaklıklarının artmasıyla verimin de yükseldiğini söyledi. Bamyanın küçüklüğüne ve büyüklüğüne dikkat ederek alım yaptıklarını dile getiren Günözer, "Temmuz ayı itibarıyla bamyaya talep oldukça fazla. Piyasa fiyatları şu anda 50-60 lira bandında. Bamyayı saplı olarak alıp, kesim işlemlerinden sonra fabrikalara gönderiyoruz. Bu yıl hedefimiz 2 bin ton bamya toplamak. Geçen yıl yaklaşık 1.200-1.300 ton bamya topladık. Özellikle konserve fabrikaları için küçük boy bamya tercih ediyoruz" dedi.

Günözer, ödemelerini zamanında yaparak üreticinin güvenini kazandıklarını ve bu güvenin yıllara dayandığını vurguladı. Soğuk hava depolarını kullanarak sezonu Ekim sonuna kadar devam ettireceklerini belirten Günözer, "Sezonun başında bamya 100-120 liraydı, şu anda 50-60 lira arasında. Talebin azalmasıyla fiyatlar düştü ama üretici bu fiyattan memnun" diyerek sözlerinitamamladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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