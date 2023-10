Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet tamircileri yoğunluk yaşıyor

Merakı mesleği oldu

Acarlar Mahallesi'ndeki motosiklet bolluğu tamircilerin yüzünü güldürüyor

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki motor ustası Gökhan Kut'un küçük yaşlardan bu yana gelen merakı mesleği haline gelirken, mahalledeki motosiklet bolluğu da tamircilerin yüzünü güldürüyor.

Çalışkanlıkları ve kanaatkarlıkları ile bilinen Aydın'ın en yoğun nüfusuna sahip mahallelerinden olan İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde yaşayan kişilerin çoğu motosiklet sahibi. İlçede motosikletin yaygın olarak kullanılması, motosiklet tamircilerinde de yoğunluk oluşturuyor. Ticari araç ve otomobillere göre kullanım kolaylığı sağlayan motosikletler mahallede genellikle genç nüfus tarafında tercih ediliyor. Motosiklet yoğunluğu dolayısıyla yılın 12 ayı iş yoğunluğu yaşayan motosiklet tamircileri işlerini yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Mahalledeki motosiklet tamircilerinden biri olan 28 yaşındaki Gökhan Kut'un da bisiklet ve motosiklete olan merakı mesleğe dönüştü. Küçük yaşlarda kendisinin ve arkadaşlarının bisikletini tamir etmek için uğraşırken yeteneğinin babası tarafından fark edilmesi üzerine sanayiye çırak olarak giren Kut, yıllar sonra yine aynı sanayiden motosiklet ustası olarak çıktı.

"Mahallede motosiklet bol, biz de de iş"

Küçük yaştan bu yana bisiklet ve motosikletlerle uğraştığını belirten motosiklet tamir ustası Gökhan Kut, "Bu işi severek yapıyorum. Küçüklüğümde bisikletleri tamir etmeye çalışıyordum. Babam da bu merakımı görerek tamirhaneye verdi. Orada işi baya öğrendim. Ondan sonra motosikletler ilgimi çekmeye başladı ve o yöne eğildim. Acarlar Mahallesi'nde motor çok fazla. İnsanlar işlerini daha rahat ve hızlı halletmek adına genelde motosikleti tercih ediyorlar. Burada insanların işini arabadan fazla motor görüyor. Her evde nerdeyse 3-4 tane motosiklet var. Bizim evde bile 3 tane var. O yüzden ister yaz olsun ister kış olsun iş yoğunluğumuz hiç bitmiyor. Mahallede motosiklet bol, biz de de iş. Zincir dişlisi, iç lastik, motor yağı ve fren balataları değişimi, motor genel bakımları başta olmak üzere tüm motosiklet işlerini yapıyoruz. Küçük yaştaki ilgim mesleğe dönüştü" dedi.

Motosikletin her araç gibi kuralara uygun olarak kullanılması gerektiğinin altını çizen Kut, "Düzgün kullanıp kurallara uyulduğu takdirde herkese kullanım kolaylığı açısından motosikleti öneriyorum. Bilinçsiz kullanımda sonu can kayıplarına varan kazalar olabilir. Ancak gençler çok hızlı kullanıyorlar. Bizim burası yarış pisti gibi çok hızlı kullanıyorlar. Çok defa kaza olsa da Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı" diye konuşarak motosiklet kullanıcılarını koruyucu kasklarını takmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Acarlar Mahallesi'nde motosikletin çok bir ihtiyaç haline dönüştüğünü kaydeden mahalle sakinleri motosikletin diğer araçlara göre daha pratik olduğunu dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Serkan Bozyiğit, "Buranın geneli işçi insanlar. Tarlalara bahçelere gidiyorlar. Burada herkesin altına motor şart gibi bir şey. Yayan gidemeyecekleri için motosikleti tercih ediyorlar" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Olcay Tunç ise, "Acarların geçim kaynağı motosikletler diyebiliriz. Her yere motosikletlerle gidip işlerini hallediyorlar. Park sorunu yok, ara sokaklara rahatça girip çıkabiliyor. Yakıtı da daha ekonomik. Kullanımı diğer tüm araçlara göre göre daha rahat ve pratik. Bu nedenle küçük büyük herkes motosiklet mahallede motosikleti tercih ediyor" ifadelerini kullandı.