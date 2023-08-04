Aydın'ın ihracatı Temmuz ayında düştü

Aydın'ın ihracatı 2023 Haziran ayında 68 milyon dolar olarak gerçekleşirken Temmuz ayı ihracatında yaşanan yüzde 10'luk düşüş ile 61 milyon dolar oldu. Aydın'ın ihracat rakamlarında bir önceki Haziran ayına göre yaklaşık yüzde 10 oranında düşüş yaşanırken, Aydın'ın 6 aylık ihracatı 466 milyon dolara ulaştı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın ihracatı 2023 Haziran ayında 68 milyon dolar olarak gerçekleşirken Temmuz ayı ihracatında yaşanan yüzde 10'luk düşüş ile 61 milyon dolar oldu.

İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın'da 2023 yılı Temmuz ayı ihracat rakamları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan rakamlara göre Aydın'ın Temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar oldu. Aydın'ın ihracat rakamlarında bir önceki Haziran ayına göre yaklaşık yüzde 10 oranında düşüş yaşanırken, Aydın'ın 6 aylık ihracatı 466 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatında ise Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2023 yılı Temmuz ayında ihracatını yüzde 49'luk artışla 63 milyon dolara taşıdı.

2023 yılında her ay ihracat artış rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, en fazla artış gösteren sektör olarak ilk yarıda ihracatını yüzde 242 artışla 60 milyon dolara taşıdı.

Ege Bölgesi ise 2023 yılının Temmuz ayında ihracatını yüzde 8'lik artışla 2 milyar 429 milyon dolara taşıdı. - AYDIN