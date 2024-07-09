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Aydın'ın Haziran Ayı İhracatı 118 Milyon Dolar Oldu

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Aydın'ın Haziran ayı ihracatı 118 milyon dolar olarak gerçekleşti. Madencilik sektörü ise 16 milyon dolarlık döviz getirisiyle lider oldu.

Önemli ihracat ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Haziran ayı ihracatı 118 milyon dolar olurken, 16 milyon dolarlık döviz getirisi ile madencilik sektörü lider oldu.

2023 yılında 42,6 milyar dolarlık ihracata imza atan ve 2024 yılına da mevcudu koruma hedefiyle giren Egeli ihracatçılar, 2024 yılının ilk yarısında ihracatta yüzde 5'lik gerilemeye engel olamadı ve ihracatta 19 milyar 783 milyon dolara geriledi. Türkiye'nin ihracatına en büyük katkıyı sağlayan ikinci bölge konumundaki Ege Bölgesi, Ticaret Bakanlığı'nın faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri çerçevesinde Haziran ayında 3 milyar 23 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. 2023 yılı Haziran ayındaki ihracatı 3 milyar 470 milyon dolar olan Ege Bölgesi'nin ihracatı 2024 Haziran ayında yüzde 13 kan kaybetti.

Ege Bölgesi illerinden İzmir, Muğla ve Afyonkarahisar 2024 yılının ilk yarısında, 2023 yılının aynı dönemine göre ihracatlarını artırmayı ya da korumayı başarırken, Ege Bölgesi'ndeki diğer iller 2023 yılı ihracat performanslarının gerisinde kaldı. Bu kapsamda Evliya Çelebi'nin "Dağlarından yağ ovalarından bal akar" diye tanımladığı Aydın'ın ihracatı Haziran ayında yatay bir seyir izledi. 2023 yılı Haziran ayında 119 milyon dolar ihracat yapan Aydın, 2024 yılının Haziran ayında 118 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Aydın'ın ihracatında madencilik sektörü 16 milyon dolarlık döviz getirisiyle lider sektör oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Madencilik İhracat Aydın Ekonomi Güncel Haberler

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