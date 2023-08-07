Aydın'ın Buharkent ilçesinde incir fidanı üretimi ve ihracatı devam ediyor

İncirin başkenti Aydın'ın erkenci taze inciri ile ünlü Buharkent ilçesinde hasat heyecanı sürerken öte yandan bu incirlerin fidanları da üretilmeye ve ihraç edilmeye devam ediyor.

Sezonda yaklaşık 200 bin adetin üzerinde ihracatı gerçekleştirilen Erkenci Sarılop İncir, Sarı Zeybek, Siyah İncir, Bursa Moru gibi piyasada oldukça rağbet gören incirlerin fidanları özenle büyütülerek yurt içi ve yurt dışındaki üreticisine ulaştırılıyor. Yaklaşık 300 bin adeti İran ve Suriye gibi Ortadoğu ülkelerine ihracatı yapılan, yurt içinde de ortalama 500 bin adete kadar ulaşan satış grafiği ile taze incirden sonra incir fidanı üretimi ile ilçe ekonomisine katkı sağlayan Nail Avcı, aynı zamanda üreticiye teknik destek te veriyor.

Bölgenin en önemli ihracat ürünü olan incirde bu sezon yaklaşık 25 bin ton rekolte beklenirken incir fidanı üretiminde de yüzbinlerce fidan yeni sezona hazırlanmak üzere bakımları yapılıyor. Özenle seçilen ve aşılanan fideler, sulamasından çapasına kadar bakımları büyük titizlikle yapılarak dikime hazırlanıyor.

Aydın'ın tadıyla damaklarda iz bırakan lezzeti İncirin kalitesini etkileyen sağlıklı ve özel incir fidanı yetiştiriciliği ise bu anlamda çok önemli. İncirin üretildiği diğer bölgelere göre ortalama 15 gün civarında erken hasat yapılan Buharkent Erkenci İnciri ve Sarılop İnciri, bu erkenciliği ile hem fidan yetiştiriciliğinde hem de incir üretiminde ilçeye önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Gelirinin büyük kısmı taze incirden olan ilçede neredeyse hemen hemen herkes incir yetiştiriciliğiyle meşgul.

"İncir Festivali sayesinde bizler de tanınıyoruz"

Aroması, lezzeti, rengi ve kukusuyla bir marka olan Buharkent erkenci taze incirlerini 1990'lı yıllardan bu yana yetiştirmeyi sürdüren fidan üreticisi ve ihracatçısı Nail Avcı, "Erkenci, Sarılop, Sarı Zeybek, Siyah İncir, Bursa Moru gibi türlerde İncir fidanı üretmekteyim. Buharkent'in dünyaca ünlü olan taze inciri bu fidanlardan büyümektedir ve biz üretimini yapmaktayız. Buharkent'te 1990'dan bugüne artmakta olan Erkenci İncir, Siyah İncir gibi çeşitleri üretmeye devam ediyoruz. Aydın-Buharkent inciri, daha erkenci, daha kaliteli bir incir. İhracat yaptığımız ülkeler olan İran'a geçen sezon 100 bin adet, Suriye'ye ise 65-70 bin adet erkenci incir fidanı gönderdim. Bu sezon ise bunlarla birlikte farklı Ortadoğu ülkelerine de fidan ihracatımız olacak. Üretimimizin büyük bölümü ise iç piyasaya veriliyor. Bu sene yine çok talep var ve taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Çünkü fidanlarımız çok sağlıklı. Buharkent'imizin de gurur kaynağı. İncir Festivali sayesinde bizler de tanınıyoruz. Buharkent'in inciri hem tazeliği hem lezzeti hem böyle daha erkenci olması dünya pazarında bizi marka yaptı. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mehmet Erol olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Haberlerde gördüm, incir yetiştirmek için ilçeye yerleştim"

Buharkent'i medyada yer alan taze incir festivali haberlerinden öğrenmesinin ardından ilçeye gelerek taze İncir ile tanışan Ankaralı Fikret Şahin, emekliliğini de Buharkent'te incir yetiştirerek geçirmeye karar vermiş. Şahin, "Buharkent'i festivallerinden tanıdım, gördüm, beğendim, incirinin lezzetine, tadına baktım. Emekli olduktan sonra da buradan bir arazi satın aldım. Fidan üreticisi Nail Beyle tanıştım. Bahçemize incir ağaçlarımızı diktik. İnşallah bundan sonra biz de Buharkent'in ekonomisine, festivaline katkıda bulunursak ne mutlu bizlere. Emekliliğimi de burada geçirmeyi düşünüyorum. Buharkent'in incir yetiştiricileri arasına ben de katılıyorum" dedi.

Başkan Erol: "En önemli değerimiz incir"

Dünyada taze incirin en kalitelisinin yetiştirildiği bölgenin Buharkent olduğunu ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol: "Dünyada incirin en kalitelisinin yetiştirildiği bölge Aydın'dır. Buharkent'te Aydın'da ilk taze incir hasadının yapıldığı ve en fazla yetiştirildiği yerdir. Hal böyle olunca kaliteli incir fidanının da yetiştirildiği yer Buharkent'tir. Erkenci incirlerimiz olan Sarı Lop ve Bursa Siyahı incirlerimizin hasadı, diğer bölgelere göre yaklaşık bir hafta-15 gün önce yapılır. Buharkent açısından ekonomik değeri çok yüksek olan ve ilçe ekonomimize can veren en önemli ürünümüzdür. En önemli değerimiz aslında incirdir. O yüzden fidan yetiştiriciliği de bir o kadar önemlidir. İncir fidanı yetiştiricilerimiz de hem yurt içi piyasaya hem de ihracata fidan satışı yaparak bu kalitemizi tüm dünya ile tanıştırmaktadır. Taze incir de olduğu kadar fidan yetiştiriciliğinde de ilçemize ekonomik girdi sağlanmaktadır. Buharkent'imiz için çalışan, üreten, emek veren herkese çok teşekkür ediyor, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN