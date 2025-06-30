Aydın'ın 2025 Mayıs İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı

Aydın'ın 2025 Mayıs İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı
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Aydın'da 2025 yılı Mayıs ayında 106 milyon 336 bin dolar ihracat, 32 milyon 944 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. İhracatta %12, ithalatta ise %1 artış kaydedildi.

Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Aydın'da Mayıs ayında 106 milyon 336 bin dolar ihracat, 32 milyon 944 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

Aydın'ın 2025 yılı Mayıs ayı ithalat ve ihracat rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre Aydın'da 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat rakamları yüzde 12'ik artışla 106 milyon 336 bin dolar olurken, ithalat rakamları ise yüzde 1'lik artışla 32 milyon 944 bin dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Mayıs aylarında da toplam 164 milyon 917 bin dolar ithalat, 495 milyon 804 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ithalat Mart ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Mayıs dönemlerinde en çok ithalat 44 milyon 141 bin dolar ile Mart ayında gerçekleştirilirken, en düşük ithalatın yapıldığı ay ise 26 milyon 144 bin dolar ile Ocak ayı oldu.

En düşük ihracat Ocak ayında yapıldı

Aydın'da 2025 Ocak-Mayıs dönemlerinde en çok ihracat 106 milyon 336 bin dolar ile Mayıs ayında gerçekleştirilirken, en düşük ihracatın yapıldığı ay ise 93 milyon 659 bin dolar ile Ocak ayı oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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