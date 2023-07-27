Aydın'ın 2023 İlk Yarı İhracatı 466 Milyon Dolar

Aydın, incir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünleriyle 2023 yılı ilk 6 ayında 466 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Bölgesi ise toplamda 15 milyar 556 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın ihracatı 2023 yılı ilk yarısındaki ihracatı 466 milyon dolar oldu.

İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın'da 2023 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan rakamlara göre Ege Bölgesi 2023 yılı ilk yarısında 15 milyar 556 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Aydın 466 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Aydın'ın ihracatında ise İtalya birinci sırada yer aldı. Aydın'da madencilik sektörü ise 88 milyon dolarlık ihracatla birinci sektör oldu. Her ay ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, en fazla artış gösteren sektör olarak ilk yarıda ihracatını yüzde 260 artışla 446 milyon dolara taşıdı.

2023 yılına mevcudu korumak hedefiyle giren Egeli ihracatçılar, 2023 yılının ilk yarısında 9 milyar 207 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 205 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 94 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı. 2023 yılı ilk 6 ayda Egeli sanayi ürünleri ihracatçıları 5 milyar dolarlık ihracat performansı ortaya koyarken, tarım sektörleri yüzde 15 artışla 3 milyar 607 milyon dolarlık, madencilik sektörü ise 527 milyon dolarlık ihracata imza attı.

EİB'nin 2023'ün ilk yarısında 205 farklı ihraç pazarına ulaştığını belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 94 ülke ve bölgeye ihracatı artırmayı başardıklarını söyleyerek, "Geleneksel ticaret ortağımız ve Yeşil Mutabakat ile hem kendi piyasasını hem de ticaret ortaklarını etkileyecek birçok eylemin hazırlığı içerisinde olan Avrupa Birliği'ne ihracatımız 2023'ün ilk yarısında 4 milyar 368 milyon dolarlık hacme ulaştı. 2023'ün ilk yarısında 14 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB'nin toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 47, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 53 olarak kayıtlara geçti" dedi. - AYDIN