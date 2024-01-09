Aydın, ihracatta 22. sırada

2024 yılı itibari ile açıklanmaya başlanan 'Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri'ni değerlendiren Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "2023 yılında faaliyet illerine göre Aydın 1 Milyar 661 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirerek Türkiye'de 22'nci, Ege Bölgesi'nde de 5'inci sırada yer aldı" dedi.

Aydın Sanayi Odası Gökhan Maraş yaptığı değerlendirmede, "Ticaret Bakanlığı, firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak açıklanan ihracat istatistiklerinin yanı sıra üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan 'Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistiklerini' de yayımlamaya başladı. Bu kapsamda Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistiklerinin 2022 ve 2023 yılı verileri açıklandı. 2023 yılında faaliyet illerine göre Aydın 1 Milyar 661 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirerek Türkiye'de 22'nci, Ege Bölgesi'nde de 5'inci sırada yer almıştır. Yeni veri setindeki istatistikler; il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkan vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeleri bizlere sunacaktır. Böylece, il bazlı ve bölgesel politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesinde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. İhracat istatistiklerinin firmaların üretim yerlerine göre açıklanması ilimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, ülkesi için çalışan, ülkesi için üreten sanayiciler olarak üretimin ve ihracatın artmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışma için, Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN