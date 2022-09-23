Aydın haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 53,45 56,00 Kuru incir 45,00 82,00

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