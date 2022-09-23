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Aydın haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın ekonomi haberine göre Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 82 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı53,4556,00
Kuru incir45,0082,00

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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