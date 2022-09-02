Aydın haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 46,36 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 46,36 60,00 Sıra buğday 6,55 6,55 Siyah salamura zeytin 16,50 16,50

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