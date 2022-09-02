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Aydın haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın haberler: Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 46,36 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 46,36 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı46,3660,00
Sıra buğday6,556,55
Siyah salamura zeytin16,5016,50

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

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