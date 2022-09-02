Aydın haberleri: Aydın Ticaret Borsası
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Aydın haberler: Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 46,36 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 46,36 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|46,36
|60,00
|Sıra buğday
|6,55
|6,55
|Siyah salamura zeytin
|16,50
|16,50
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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