Aydın haberleri! Aydın Ticaret Borsası
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Gelen Aydın haberlerine göre Aydın Ticaret Borsası'nda sızma zeytinyağının kilogramı 63 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda sızma zeytinyağının kilogramı 63 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|63,00
|63,00
|St1 mahlıç
|49,50
|49,50
|Naturel ham zeytinyağı
|54,46
|58,00
|Sıra buğday
|6,75
|6,90
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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