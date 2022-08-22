Aydın haberleri! Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda sızma zeytinyağının kilogramı 63 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Sızma zeytinyağı 63,00 63,00 St1 mahlıç 49,50 49,50 Naturel ham zeytinyağı 54,46 58,00 Sıra buğday 6,75 6,90

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