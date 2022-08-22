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Aydın haberleri! Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın haberleri! Aydın Ticaret Borsası

Gelen Aydın haberlerine göre Aydın Ticaret Borsası'nda sızma zeytinyağının kilogramı 63 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda sızma zeytinyağının kilogramı 63 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı63,0063,00
St1 mahlıç49,5049,50
Naturel ham zeytinyağı54,4658,00
Sıra buğday6,756,90

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

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