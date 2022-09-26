Aydın haberleri: Aydın'ın milli meyvesi incir, tezgahlarda yerini aldı

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu tarımsal üretimlerin başında yer alan Aydın'ın milli meyvesi incirde hasat sezonu sona erdi. Oldukça meşakkatli ve bir o kadar da özenle işlenen kuruyemişçilerdeki tezgahlarda yerini aldı.

Aydın'da Ağustos ortalarında hasadına başlanan ve anne sütünden sonra en faydalı gıdalar arasında yer alan ve Aydın'ın milli meyvesi kuru incirin hasadı tamamlandı. Bir çok kişinin damak tadından bazı kişilerin ise şifa niyetine tükettiği kuru inciri ilk işleyen firmalardan Tuğba Kuruyemiş, seçim işlemlerini tamamlayarak incirleri paketledi.

Tüm kutsal kitaplarda adından söz edilen ve Kur'an-ı Kerim'de adına sure inen incir meyvesinin bağışıklık sistemini güçlendiren etkisinin yanında lezzeti dolayısıyla yoğun ilgi gördüğünü belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, bir incirin tarladan sofraya ulaşıncaya kadar en az 10-15 kez elden geçtiğini belirtti. Tuğba Kuruyemiş olarak bu hafta itibariyle ülke genelindeki yaklaşık 100 mağazada yeni mahsul incirlerin tüketime sunulduğunu belirten Tonkul, "İncir meyvesi çok özel bir meyvedir. Tarladan sofraya ulaşıncaya kadar toplamasından sergisine, seçiminden aflatoksin kontrolüne kadar en az 10-15 defa elden geçtikten sonra tüketime sunulur. Damak tadı ve lezzetinin yanında pek çok kişinin kuru inciri hekim tavsiyesi ile tükettiği için Türkiye genelindeki tüm mağazalarımızda Aydın inciri raflarda yerini aldı" diyerek döküm ve paketli satışlarının yanında yurt dışına götürmek isteyen gurbetçiler için vakumlama hizmeti de verdiklerini söyledi. - AYDIN