Aydın haberi: Kuşadası Belediyesi'nde Ek Zam Sevinci

Kuşadası Belediyesi ile işçi sendikası arasında gerçekleştirilen ek protokolle personelin maaşına yüzde 30 zam yapıldı. Kuşadası Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı brüt 8 bin 450 lira oldu.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş ile işçi sendikası arasında işçi maaşları için ek protokol imzalandı. 2022 yılı Nisan ayında imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından gerçekleştirilen düzenleme ile Kuşadası Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı brüt 8 bin 450 lira oldu. Çalışanlar arasında bayram havası oluşturan ek protokolün imzalanması için Kuşadası Belediyesi ana hizmet binası önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan sendika yetkilileri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirterek, işçiye her türlü desteği veren ve bu yıl 2. defa zam uygulayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibine teşekkür ettiler.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise törende çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada "Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik durumda sizleri biraz olsun ferahlatmak istedik. 2019 yılında Kuşadası Belediyesi'ni devraldığımda kasada 200 bin lira para, personele de toplam 6 milyon lira borç vardı. Bugün geldiğimiz noktada maaşlar artık zamanında ödeniyor. Personelimize ikramiye borcu olmayan bir belediye haline geldik. Bütün emeğinizi ve gücünüzü Kuşadası'na hizmet için harcıyorsunuz. Bize de size olabildiğince fazla destek vermek, bu ekonomik yangın yerinde sizleri olabildiğince ferahlatabilmek düşer. Hükümet sadece asgari ücrette güncelleme yapmışken biz kadrolu ve Personel A.Ş'de çalışan tüm arkadaşlarımızın maaşlarına ve yemek yardımlarına yüzde 30 daha zam yapıyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - AYDIN