Aydın haberi! Aydın turizmde altın yıllarından birini yaşıyor

Kuşadası, Didim gibi ünlü sahil kentlerinin yanı sıra Priene, Afrodisyas, Milet, Apollon gibi önemli antik kentlerin bulunduğu medeniyetler ve tarih şehri Aydın, turizmde altın yıllarından birini yaşıyor.

Yürütülen eş zamanlı 19 arkeolojik kazı ile bu konuda ülkenin ilk sıralarında yer alan Aydın, bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. Kurvaziyer turizminde bu yıl 500 rezervasyonun 400'e yakını şu ana kadar gerçekleşirken, sezon başından bu yana yakalanan otellerin yüzde yüz doluluk oranı hala devam ediyor. 2021 yılında 2 milyon ziyaretçi ile rekor kıran Aydın, 2022'de yüzde 25 artışla hedef koyduğu 2.5 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmaya ise çok yakın.

"Medeniyetler ve tarih şehri olmanın gereği olarak çalışmaları yürütüyoruz" diyen Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Yaklaşık iki buçuk yıldır başlattığımız çalışmalarla 19 antik kentte kazı çalışması yürütüyoruz. En yakın rakibimiz 14 çalışmayla Antalya ve Muğla bölgesi, sonra 11 çalışma ile İzmir geliyor. Antik dönem çalışmalarımız bir yandan ilerlerken, Türk-İslam tarihi çalışmalarını da başlattık. Yakın zamanda güzel bulgulara ulaştık. Cumhuriyet dönemi ve Milli Mücadele döneminde Aydın'ın konumu ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Aydın hak ettiği kültür potansiyelini ortaya koyup, turizm katma değerine dönüştürme noktasında güçlü bir yol aldı" dedi.

Turizmde elde edilmesi zor, çıtayı yükseğe koyan başarılara imza attıklarını söyleyen Tuncer, "2019 yılında yani pandemiden önceki son yıl Türkiye'de 52.5 milyon turist ağırlanırken, Aydın'da o yıl 1 milyon 600 bin kişiyi ağırlamıştık. 2020 pandemi ve kötü bir yıldı. 2021 yılı da pandemi yılı olmasına rağmen Türkiye 30 milyon ziyaretçi ağırlarken, Aydın'da 2019 yılına oranla yüzde 25 artışla 2 milyon ziyaretçi ağırladık. Bir rekor kırdık. 2022'de 2.5 milyon ziyaretçi hedefi koyduk. Çok şükür bugüne kadar otellerimiz yüzde yüz dolulukla geldi. Kurvaziyer turizminde yaklaşık 500 gemi rezervasyonu oldu, bunun 400'e yakını gerçekleşti. Müthiş bir turizm sezonu geçiriyoruz. Ekim'in 20'sine kadar otellerimiz neredeyse yüzde yüz dolulukta ve kasım ayı ortalarına kadar da otellerimiz açık. Bence 2022 yılı için hedef koyduğumuz 2.5 milyon skalasını da yakalayacağız" diye konuştu. - AYDIN