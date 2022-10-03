Aydın haberi! Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 52,00 60,00 Kuru incir 42,00 90,00 Sıra buğday 6,00 6,51 Sızma zeytinyağı 63,00 65,00

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