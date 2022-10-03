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Aydın haberi! Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın haberi! Aydın Ticaret Borsası

Aydın gelişmesine göre Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 90 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı52,0060,00
Kuru incir42,0090,00
Sıra buğday6,006,51
Sızma zeytinyağı63,0065,00

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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