Aydın haberi! Aydın Ticaret Borsası
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Aydın haberleri: Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|53,00
|60,00
|Kuru incir
|40,50
|80,00
|Siyah salamura zeytin
|19,30
|19,80
|Sızma zeytinyağı
|60,75
|80,00
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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