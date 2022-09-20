Aydın haberi! Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 53,00 60,00 Kuru incir 40,50 80,00 Siyah salamura zeytin 19,30 19,80 Sızma zeytinyağı 60,75 80,00

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