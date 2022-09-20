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Aydın haberi! Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın haberi! Aydın Ticaret Borsası

Aydın haberleri: Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı53,0060,00
Kuru incir40,5080,00
Siyah salamura zeytin19,3019,80
Sızma zeytinyağı60,7580,00

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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