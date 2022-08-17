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Aydın haberi... Aydın Ticaret Borsası

Aydın haberi... Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edinilen Aydın haberine göre Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 44,46 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 44,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Siyah salamura zeytin11,0019,00
Kuru incir44,4644,46
Natürel ham zeytinyağı47,0059,00
Sıra buğday6,756,75

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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