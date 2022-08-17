Aydın haberi... Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 44,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Siyah salamura zeytin 11,00 19,00 Kuru incir 44,46 44,46 Natürel ham zeytinyağı 47,00 59,00 Sıra buğday 6,75 6,75

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