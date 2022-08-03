Aydın haberi: Aydın'da fahiş fiyat ve stokçuluktan 12 firma cezadan kaçamadı

Aydın genelinde işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ederken Haziran ve Temmuz ayında 12 firma ceza yemekten kaçamadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Aydın Valiliği koordinesinde harekete geçen ekipler, il genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Aralıksız devam eden denetimlerde 1 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında toplam 10 bin 314 firma ile 45 bin 667 ürün denetlendi. İl genelindeki kontrollerde haksız fiyat artışı ile ilgili 3 bin 586 firma ve 16 bin 665 ürün, fiyat etiketi ile ilgili 3 bin 357 firma ve 14 bin 646 ürün, hal denetimi ile ilgili 30 firma ve 117 ürün, stokçuluk ile ilgili 3 bin 341 firma ve 14 bin 239 ürün denetlendi. İşletmelerini gezen denetim ekipleri depoları ve fiyat etiketlerini kontrol ederken fiyat etiketlerinin uygun olmamasından dolayı 12 firmaya idari para cezası uygulandı.

Denetimler ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valimiz Hüseyin Aksoy'un talimatı ile Ticaret İl Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıklarınca, 01.06.2022-31.07.2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde stokçuluk, fahiş fiyat artışı gibi konularla ilgili denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler günlük olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN