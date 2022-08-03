Aydın haber | Aydın Ticaret Borsası, Vali Aksoy'a Aydın inciri takdim etti

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın'da incir hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek Aydın İnciri takdim etti.

Üretiminde dünya lideri olduğumuz ve ülkemizin önemli tarımsal ihracat ürünleri arasında ilk sıralarda yer alan Aydın İnciri'nde hasat sezonu başladı. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek Avrupa Birliği tescilli Aydın İnciri'ni takdim etti.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası'nın faaliyetleri, incir hasat sezonu ile ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. tarafından faaliyetine devam eden Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu'nun mevcut çalışmaları, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a aktarıldı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen'in gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Aksoy, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayan Aydın İnciri hasat döneminin bereketli ve bol kazançlı olması temennisinde bulunarak Aydın Ticaret Borsası'na anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - AYDIN