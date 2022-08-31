Aydın haber | Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında dökme kuru incirin kilogramı 39,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Natürel ham zeytinyağı (dökme) 58,00 58,00 ???????Kuru incir (dökme) 39,60 39,60

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