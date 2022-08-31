Aydın haber | Aydın Ticaret Borsası
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Aydın bölgesinden gelen habere göre Aydın Ticaret Borsasında dökme kuru incirin kilogramı 39,60 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında dökme kuru incirin kilogramı 39,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Natürel ham zeytinyağı (dökme)
|58,00
|58,00
|???????Kuru incir (dökme)
|39,60
|39,60
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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