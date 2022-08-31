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Aydın haber | Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın haber | Aydın Ticaret Borsası

Aydın bölgesinden gelen habere göre Aydın Ticaret Borsasında dökme kuru incirin kilogramı 39,60 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında dökme kuru incirin kilogramı 39,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Natürel ham zeytinyağı (dökme)58,0058,00
???????Kuru incir (dökme)39,6039,60

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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