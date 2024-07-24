Aydın Enginarı Coğrafi İşaret Tescil Sürecinde

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel yaptığı açıklamada, "Borsamız tarafından başvurusu yapılan Aydın enginarının coğrafi işaret tescil sürecinin olumlu bir şekilde ilerliyor. Kısa süre içinde başvurumuzun olumlu olarak sonuçlanacağını büyük bir memnuniyetle müjdelemek isterim" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Aydın Ticaret Borsası'nın coğrafi işaret danışmanlığını yürüten Huriye Özener ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe'yi ziyaret etti.

Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası'nın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescili sağlanan ve tescil çalışmaları devam eden coğrafi işaretli ürünler hakkında istişarelerde bulunuldu. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Aydın Ticaret Borsası olarak gerçekleştirdikleri coğrafi işaret çalışmaları ile Aydın'ın tarımsal ürünlerinin marka değerini artırmaya, beraberinde bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha geniş yer bulmasına katkı sağlamaya devam ettiklerini vurguladı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Coğrafi işaret başvurularımız ve bölgesel ürünlerimizin tanıtımı açısından son derece verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu anlamda, Borsamız tarafından başvurusu yapılan Aydın enginarının coğrafi işaret tescil sürecinin olumlu bir şekilde ilerlediğini ve kısa süre içinde sonuçlanacağını büyük bir memnuniyetle müjdelemek isteriz. Aydın Enginarı'nın coğrafi işaret tescili hem yöremizin tarımsal mirasını koruma hem de bu değerli ürünümüzün ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettiği yeri bulması adına son derece önemlidir. Bu süreç, Aydın'ın tarımsal ürünlerine olan güveni ve ilgiyi daha da artıracak, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise Türk Patent ve Marka Kurumu olarak Aydın Ticaret Borsası'nın coğrafi işaret çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Prof. Dr. Durak, coğrafi işaretlerin yerel ürünlerin tanıtımı ve korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, Aydın Ticaret Borsası'nın bu alandaki başarılarının diğer illere de örnek teşkil ettiğini söyledi. - AYDIN