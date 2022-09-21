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Aydın ekonomi: Kuşadası'nda bir haftada 29 bin 200 metrekare asfalt yol kaplandı

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Aydın ekonomi: Kuşadası'nda bir haftada 29 bin 200 metrekare asfalt yol kaplandı

Aydın haber... Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım ve onarım çalışmalarında Erdoğan Öven Engelliler Köyü ile Adviye Ertuğrul Acun Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nin önünden geçen yollar sathi asfalt ile kaplandı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım ve onarım çalışmalarında Erdoğan Öven Engelliler Köyü ile Adviye Ertuğrul Acun Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nin önünden geçen yollar sathi asfalt ile kaplandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde başlatılan asfalt seferberliği farklı noktalarda eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Uydukent'te geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 16 bin metrekarelik sathi asfalt kaplamasının ardından Değirmendere Mahallesi'nin 2 sokağında da asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Kirazlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan Öven Engelliler Köyü yolunda 8 bin 200 metrekarelik alanda sürdürülen sathi asfalt çalışmasını kısa süre içerisinde tamamladı. Göcek Kavağı mevkiinde bulunan Adviye Ertuğrul Acun Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi yolunda ise 5 bin metrekarelik alan sathi asfalt ile kaplandı.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol yapım işlerine de devam ediyor. Eş zamanlı olarak birçok mahallede eskiyen yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği 29 bin 200 metrekarelik sathi asfalt kaplamasının yanı sıra kilit parke, begonit taşı ve kaldırım taşı döşemesi gerçekleştiriyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fen İşleri Müdürlüğü Kuşadası Belediyesi Denizcilik Ekonomi Haberler

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