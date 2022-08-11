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Aydın ekonomi haberleri | Kuşadası Belediyesi'nden aralıksız mesai

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Aydın ekonomi haberleri | Kuşadası Belediyesi'nden aralıksız mesai

Aydın habere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin 12 farklı noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin 12 farklı noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası'nı daha modern bir görünüme kavuşturmak için 7/24 esasına göre mesai yapan ekipler, iş güvenliği ve sağlığı standartlarını da ihmal etmiyor.

Ekipler hafta boyunca Karaova, Soğucak, İkiçeşmelik, Yeniköy, Davutlar, Değirmendere, Yavansu ve Güzelçamlı mahalleleri olmak üzere 8 farklı yerde kilit parke taşı döşeme,asfalt ve yol tamiratıçalışması gerçekleştirdi. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan NATO evleri önünde doğalgaz hattı döşenen 290 metrelik alanda üstyapıyı yenileme ve Arıtur Sitesi önünde yapılan Arnavut taşı döşeme işlemleri de sürüyor.

Kuşadası Belediyesi, kenti daha iyi bir hale getirmek için yoğun mesai yapan tüm birimlerin iş sağlığı ve güvenliğini de ihmal etmiyor. Fen İşleri Müdürlüğü, sahada görev yapan ekiplerinin çalışma alanlarına tenteler yerleştirilerek yüksek sıcaklık ve güneşin zararlı etkilerinden korunmasını sağlıyor.

Çalışmalar çerçevesinde Kuşadası Belediyesi Acil Müdahale ekipleri de yoğun mesai harcayarak kent sakinleri ve yazlıkçılar tarafından Güvercin Masa'ya iletilen taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. Ekipler son olarakÖnder Bıçakçı Caddesi'ndeki kaldırıma engelli rampası yaptı. Ayrıca Adalızade Mezarlığı kavşağındaki asfaltın üzerinde oluşan çukuru onardı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fen İşleri Müdürlüğü Kuşadası Belediyesi Kuşadası Aydın Ekonomi Haberler

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