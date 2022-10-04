Aydın ekonomi haberleri | Kuşadası Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Birçok mahallede eş zamanlı olarak eskiyen yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilgili kurumlarca alt yapıları yenilenen noktalarda da kilit parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol yapım işlerine devam ediyor. Ekipler tarafından Meram Sitesi'ne kilit parke taşı döşeniyor. Geçtiğimiz hafta Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nün önündeki yol ile Uydukent'te yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sathi kaplama çalışması yapan ekipler, 3 bin metrekare sıcak asfalt dökülecek olan Bel-Kent Ortaokulu ile Terme ve Sargın sitelerinin bulunduğu bölgedeki çalışmalarını da sürdürüyor.

Kuşadalıların memnuniyetle karşıladığı çalışmalarda ekipler ayrıca vatandaşlardan gelen ve Güvercin Masaya iletilen talepler üzerine programa alınan yerlerde de bakım çalışmaları yürütüyor. Son olarak Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik, Cumhuriyet, Kadınlar Denizi ve Davutlar mahallelerinde kurumların çalışmalarından kaynaklı bozulmalar nedeniyle asfalt yama, kaldırım, kilit parke ve bordür taşı tamiratı yapıldı.

Kuşadası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirten Meram Sitesi sakini Alpay Doğan, "Uzun yıllardır Kuşadası'nda yaşıyorum. İlk defa bu kadar çok çalışan bir belediye gördüm. Başkanımız Ömer Günel göreve geldiğinden beri kentimizde çok önemli yatırımlar oldu. Kuşadası'nda gözle görülür bir değişim yaşanmaya başlandı. Sitemizin yollarını yenilediği için de kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN