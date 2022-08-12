Aydın ekonomi haberleri... Aydın Ticaret Borsası
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Aydın gelişmesine göre Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 25,44 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 25,44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Siyah salamura zeytin
|17,24
|30,63
|Kuru incir
|25,44
|25,44
|Natürel ham zeytinyağı
|47,00
|60,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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