Haber : Aydın ekonomi haberleri... Aydın Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın ekonomi haberleri... Aydın Ticaret Borsası

 - Güncelleme:
Aydın ekonomi haberleri... Aydın Ticaret Borsası

Aydın gelişmesine göre Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 25,44 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 25,44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Siyah salamura zeytin17,2430,63
Kuru incir25,4425,44
Natürel ham zeytinyağı47,0060,00

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title