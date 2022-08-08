Aydın ekonomi haberleri | Aydın Ticaret Borsası
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Aydın habere göre Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sıra buğday
|???????6,88
|6,90
|Kuru incir
|33,00
|50,00
|Naturel ham zeytinyağı
|49,00
|53,00
|Sızma zeytinyağı
|57,00
|57,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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