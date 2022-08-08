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Aydın ekonomi haberleri | Aydın Ticaret Borsası

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Aydın ekonomi haberleri | Aydın Ticaret Borsası

Aydın habere göre Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sıra buğday???????6,886,90
Kuru incir33,0050,00
Naturel ham zeytinyağı49,0053,00
Sızma zeytinyağı57,0057,00

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

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