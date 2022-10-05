Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 60,00 60,00 Kuru incir 40,50 88,00 Sıra mısır 5,64 5,80 Siyah salamura zeytin 20,00 20,00

Haberler ›› Ekonomi ›› Aydın ekonomi haberi: Aydın Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.