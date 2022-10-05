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Aydın ekonomi haberi: Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın ekonomi haberi: Aydın Ticaret Borsası

Aydın yerel ekonomi haberine göre Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 88 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı60,0060,00
Kuru incir40,5088,00
Sıra mısır5,645,80
Siyah salamura zeytin20,0020,00

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

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