Haber : Aydın ekonomi: Aydın'da 'indirim' yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın ekonomi: Aydın'da 'indirim' yoğunluğu

Aydın ekonomi: Aydın'da 'indirim' yoğunluğu

Aydın haberlerine göre Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da sabahın erken saatleri ile birlikte Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelen vatandaşlar 'indirim' yoğunluğu oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da sabahın erken saatleri ile birlikte Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelen vatandaşlar 'indirim' yoğunluğu oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki ürünlerde yüzde 35 indirim yapıldı. İndirim haberini alan vatandaşlar ise ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da marketlere akın etti. Aydın genelinde bulunan 22 adet Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde sabahın erken saatleri ile birlikte yoğunluk yaşandı. Merkez ilçe Efeler'de bulunan 7 markette de aynı görüntüler yer alırken vatandaşların özellikle yağ, un, şeker, bakliyat gibi temel gıda ürünlerine yöneldiği görüldü.

Yapılan indirimlerden bazı vatandaşlar memnun olsa da bazı vatandaşlar ise çok bir fark olmadığını dile getirdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Togo Cumhuriyeti Türkiye Aydın Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title