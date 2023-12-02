Aydın, Ege Bölgesi'nde 1 Milyar Dolar İhracat Barajına En Yakın İl

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın ihracatı 2023 yılının ilk 10 ayında 938 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Aydın, Ege Bölgesi'nde 1 milyar dolar barajını aşmaya en yakın il konumunda yer aldı.

İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın'da 2023 yılının ilk 10 ayı ihracat rakamları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan rakamlara göre Aydın'ın 2023 yılının ilk 10 ayındaki ihracatı 938 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi illerinden olan Aydın, Balıkesir ve Muğla, 10 aylık performanslarına göre 2023 yılı sonunda 1 milyar dolar sınırını geçme sinyalleri vermeye başladı. Aydın, 533 milyon dolarlık ithalata karşılık 938 milyon dolar ihracat yaptı. Her 100 dolarlık ithalatına 176 dolarlık ihracatla cevap veren Aydın, Ege Bölgesi'nde 1 milyar dolar barajını aşmaya en yakın il konumunda yer aldı. Aydın'ın ihracatına en çok katkı veren ilk üç sektör 147 milyon dolarla madencilik, 124 milyon dolarla kuru meyve ve 122 milyon dolarla otomotiv endüstrisi şeklinde sıralandı. - AYDIN