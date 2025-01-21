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Aydın Domates Üssü Olma Hedefinde 146 Bin Ton Üretim Gerçekleştirildi

Aydın Domates Üssü Olma Hedefinde 146 Bin Ton Üretim Gerçekleştirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerle Aydın'da son bir yılda 146 bin ton domates üretildi. Çiftçilere yönelik teşviklerle domates üretimi yaygınlaştırılmakta ve tarım arazilerinin etkin kullanımı amaçlanmaktadır.

Tarım Ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen projelerle domates üssü olması hedeflenen Aydın'da son 1 yılda 146 bin ton domates üretimi gerçekleştirildi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da çiftçilere yönelik geliştirilen projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede domates üretiminin yaygınlaştırılması ve tarım arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi hedefiyle de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen domates üretimine teşvik projeleri kapsamında üreticilere domates fideleri dağıtıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında domates üssü olması beklenen Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 yılı verilerine göre il genelinde 785 dekar örtü altı olmak üzere toplam 19 bin 385 dekar alanda yaklaşık 146 bin ton domates üretimi gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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