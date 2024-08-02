Aydın'dan Temmuz Ayında 266 Bin 881 Kilogram İşlenmiş Balık İhracatı

Aydın'ın Söke ilçesinde Temmuz ayında 266 bin 881 kilogram işlenmiş balık ihraç edildi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın, ihracat ürünleriyle de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de Temmuz ayı ihracat işlemi verileri belli oldu. İlçe Müdürlüğü tarafından 1 ayda 5 ülkeye 266 bin 881 kilogram işlenmiş balık ihraç edildi. Ayrıca ihraç ürünlerini yerinde inceleyen ekipler, 21 ihracat işlemi ile balık ihracatının sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. - AYDIN