Aydın'da Yılbaşı Tatilinde Kuruyemişçilere Yoğun İlgi

Aydın'da 2023 yılının son gününde yazdan kalma bir hava yaşayan vatandaşlar, 3 gün süren yeni yıl tatilinde kuruyemişçilere akın etti. Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 112 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğunluk yaşarken, uzun kuyruklar oluştu.

Aydın'da yılbaşı kuruyemişçilere yaradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok esnaf yeni yıl için tezgahlarını süslerken, en fazla yoğunluk kuruyemişçilerde yaşandı. Yeni yıla saatler kala, Aydın'da sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı ve pazarda gözle görünür bir hareketlilik yaşandı. Yeni yıla evinde dost ve akrabaları ile geçirmek isteyenler kuruyemişçilere akın etti. Geleneksel olarak yılbaşı gecelerinde kuruyemiş yediklerini belirten vatandaşlar, yılbaşı gecesini evde televizyon başında bu şekilde kendilerine ziyafet çekerek değerlendirdiklerini belirtti.

"Uzun kuyruklar oluştu"

Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 112 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş'te ise her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğunluk yaşandı. Fındık, fıstık ve çiğdem almak isteyen vatandaşlar Tuğba Kuruyemiş şubelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların karışık kuruyemişlere rağbet gösterdiği gözlemlenirken, vatandaşlar Tuğba Kuruyemiş'te yeni yıla özel hazırlanan paketlere de ilgi gösterdi. - AYDIN